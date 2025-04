Screenworld.it - Uscita la canzone di Forest Gump dopo 30 anni (ma non è quello che credete)

Chet Hanks, figlio del celebre attore Tom Hanks, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico con il video musicale del suo secondo singolo, You Better Run. In questo video, Chet ha ricreato alcune delle scene più iconiche del film Forrest, interpretato dal padre nel 1994. Questa scelta ha entusiasmato i fan di Tom Hanks e gli appassionati del film, portando il video a ottenere un notevole successo e un alto numero di visualizzazioni.Il video musicale di You Better Run inizia con Chet seduto su una panchina, un chiaro omaggio alla famosa scena della panchina di Forrest, altre scene riprese includono la corsa attraverso gli Stati Uniti e il viaggio in barca, con riferimenti alla nave Jenny. Questi elementi nostalgici hanno colpito profondamente gli spettatori, evocando ricordi del film originale e creando un legame emotivo con il pubblico.