Chiesa-Napoli, c'è l'apertura del Liverpool: Conte sogna

è sempre più vicino al: ilè disposto a trattare. Le ultime novità sulla trattativa infiammano i tifosi partenopei.Sarà davvero Federicoil primo colpo di gennaio deldi Antonio? Ne sembrano sempre più sicuri all’estero, dove quest’oggi sono stati rivelati nuovi interessanti dettagli sull’operazione per l’attaccante ex Juventus. Il club partenopeo ha interesse a chiudere alcuni nuovi acquisti per rinforzare la propria rosa e poter puntare ancora più concretamente allo scudetto. E l’ala della Nazionale rappresenta una delle piste più calde., c’èdel. (LaPress) TvPlay.itNon che la squadra diabbia dimostrato fin qui troppe debolezze. In attesa dei recuperi delle partite di Inter e Atalanta, impegnate nella Supercoppa a Riad, la squadra campana guida la classifica della Serie A, dopo una prima parte di stagione eccellente.