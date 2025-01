361magazine.com - Bergamo, fermato il presunto killer del vigilante

É statoal confine con la Svizzera ildelassassinato ieri aÉ statodalla polizia ildi Mamadi Tunkara, l’addetto alla vigilanza di un supermercato Carrefour accoltellato ieri a. Al momento sono “in corso accertamenti” e non è stato eseguito ancora il fermo a suo carico. Da quanto si apprende, Ilè un 28enne del Togo senza fissa dimora.Tunkara, 36 anni, originario del Gambia e soprannominato Lookman è stato ucciso a coltellate alle 15.30 circa in via Tiraboschi, nel pieno centro di, mentre si recava al lavoro in bicicletta.Leggi anche–> Ucciso a coltellate: ils Mamadi Tounkara conosceva il suoIl suolo ha atteso e poi lo avrebbe spinto a terra e lo avrebbe colpito con cinque coltellate per poi fuggire via sino al confine con la Svizzera, dove è statodalla polizia.