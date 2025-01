Thesocialpost.it - Assegno unico 2025: cosa cambia da gennaio, chi ne ha diritto e come fare domanda

Nell’e universale presenta una novità significativa: il beneficio non inciderà più sul calcolo dell’Isee, ma solo per quanto riguarda il bonus nido. Per i genitori che già ricevono la misura, non sarà necessario inviare una nuova, poiché il rinnovo avverrà automaticamente. Tuttavia, per aggiornare l’Isee, che determina l’importo dell’, la scadenza è fissata al 28 febbraio.Se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) non verrà presentata entro questa data, a partire da marzol’sarà erogato con l’importo minimo. In caso di rinnovo dell’Isee entro il 30 giugno, l’Inps ricalcolerà l’importo spettante e accrediterà gli eventuali arretrati.Cos’è l’L’e universale è una misura di sostegno per tutte le famiglie con figli a carico residenti in Italia.