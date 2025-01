Ilfattoquotidiano.it - Puglia, la legge M5s per limitare il controllo politico sulle nomine pubbliche fa esplodere il Pd: Emiliano denuncia Loredana Capone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un caso senza precedenti. Uno scontro frontale talmente aspro da finire con un esposto in Procura. E non sarebbe certamente un fatto anomalo se al centro di questa vicenda non ci fossero le due più alte cariche politiche e istituzionali della: il governatore Michelee la presidente del Consiglio regionale,. Uno, il magistrato prestato alla politica che da 20 anni detta le regole nel centrosinistra pugliese; l’altra, avvocata e vicepresidente nazionale del Partito democratico. A farli finire ai ferri corti, un emendamento proposto dalla consigliera regionale dell’ala grillina del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia. Un emendamento sul quale si è consumato un pasticcio senza precedenti e che ha spinto il governatore a chiedere l’intervento della magistratura.