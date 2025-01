Oasport.it - Pallamano: l’Italia vince contro la Svizzera. Ottimo esordio azzurro nella Yellow Cup

La prima partita dellaCup 2025, torneo di preparazione ai Mondiali 2025 diche inizieranno il prossimo 14 gennaio, è terminata per la nazionale italiana. Marrochi e soci erano impegnatila. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.LA CRONACALa partita a Winterthur inizia e vive di un primo tempo fatto di parziali eparziali. A partire meglio sono gli azzurri che scappano sul 6-4, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa elvetici che a metà della prima frazione vanno sull’11-8. Da quel momento in poi peròinizia a colpire con il suo attacco e a contenere le avanzare rossocrociate, anche grazie alle tante parate di un Ebner già in grande forma in vista dei Mondiali. Gli uomini di Trillini tornano ampiamente in gara, andando addirittura al riposo in vantaggio sul 15-16.