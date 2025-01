Thesocialpost.it - Coniugi morti a Cagliari, il figlio resta in cella: il decesso potrebbe risalire al giorno prima del ritrovamento

Gli investigatori sospettano che Luigi Gulisano, ex agente di commercio, e sua moglie Marisa Dessì siano stati avvelenati mercoledì 4 dicembre, ildi essere trovati senza vita nella loro casa nel Quartiere del Sole a. L’ipotesi deriva dal fatto che nello stomaco dei due non sono state trovate tracce di pranzo, e dai tabulati telefonici che mostrano come per l’intera giornata non abbiano risposto a chiamate. Inoltre, sembra che proprio quella mattina Luigi sia uscito, rientrando pocodi pranzo.aperta l’ipotesi che il nitrito di sodio sia stato mescolato nello zucchero, nel sale o nel latte, ma non è ancora chiaro come la sostanza sia entrata in contatto con i.Leggi anche: Orrore a Roma: aggressione con calci e pugni contro coppia gay: i due giovani in fin di vitaNel frattempo, ilClaudio Gulisano, 44 anni, rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso i genitori.