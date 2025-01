Dilei.it - Saldi invernali 2025, il calendario regione per regione

Leggi su Dilei.it

Archiviati i festeggiamenti di Natale e Capodanno, ilsi apre con uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori: il periodo dei.Un momento unico per acquistare capi di abbigliamento, accessori, articoli per la casa e molto altro a prezzi scontati, rinnovando il proprio guardaroba senza dover spendere più del dovuto. Da nord a sud, la caccia alle offerte parte da gennaio. Ecco ildeiper, ilCon gennaio l’Italia si prepara a mettere da parte pandori e panettoni per iniziare il nuovo anno al meglio, magari con la possibilità di togliersi qualche sfizio.A permettere ai consumatori di farsi un regalo senza troppi pensieri arrivano i: quest’anno la data di avvio della gran parte delle regioni è fissata per sabato 4 gennaio, giorno in cui i commercianti apriranno le porte dei propri negozi per le vendite promozionali.