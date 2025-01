Uominiedonnenews.it - Love, Reason, Get Even, Anticipazioni: Esra E Ozan Divorziano!

, Getdecidono di divorziare dopo un ennesimo litigio. I due finiscono ancora una volta in tribunale!, Getprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione tornerannocon un peggioramento molto significativo del loro rapporto. I due infatti arriveranno anche al divorzio per volontà di, cosa che farà infuriare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro., Get: dove eravamo rimasti?Ruya continua ad insinuarsi sempre di più nella vita died, in particolare in quella di. La donna ha un fare molto amichevole ma i due apprendono, dialogando tra loro, che Ruya ha raccontato diverse menzogne ad entrambi.ha un piccolo incidente ma la cosa lo porta ad essere assistito di frequente da, ed i due finiscono per riavvicinarsi.