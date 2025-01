Lanazione.it - L’Estra cambia ancora assetto. Cooke è il salvagente dentro l’area

Leggi su Lanazione.it

Zare Markovski lo aveva detto, Gasper Okorn evidentemente lo ha confermato: a Pistoia mancava un centro di ruolo. La società dopo l’arrivo e con tutta probabilità l’addio fulmineo di Andrew Smith, per lui una sola gara all’attivo, si è resa conto che uno dei problemi strutturali (non l’unico) della squadra riguardava la poca presenza al rimbalzo. Un dato che è emerso in modo chiaro e netto dopo l’addio di Luka Brajkovic, che non solo ha mostrato la voragine sotto i tabelloni, ma anche la fragilità difensiva di Karlis Silins che fino a quel momento era stata mascherata in qualche modo proprio grazie a Brajkovic. Ecco che allora pronto è arrivato l’ingaggio di DerekJr, 34 anni, centro di 206 centimetri per 105 kg. Un giocatore esperto, decisamente più dedito al rimbalzo anche se i suoi punti li ha sempre portati a casa fino dalla sua carriera universitaria con la maglia dei Wyoming Cowboys nel 2014-15 dove nella sua terza ed ultima stagione produce 8,1 punti e 5,8 rimbalzi di media.