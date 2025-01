Feedpress.me - "Il mio ex mi sorrideva mentre mi accoltellava". Il racconto di Martina Voce, la 21enne italiana che lavora ad Oslo

«Faccio ancora gli incubi su quella mattina. Ero fuori dal negozio per buttare via delle cose e me lo sono visto davanti. Mi ha chiesto se avevo ancora un ragazzo . Gli ho risposto di farsi i fatti suoi e che se voleva comprare qualcosa poteva anche entrare, altrimenti doveva andarsene». Così a Repubblica, sopravvissuta a 30 coltellate sferrate il 22 dicembre dal suo ex fidanzato norvegese.