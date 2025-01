.com - Derby di Roma, domani il tavolo il tavolo su sicurezza

Leggi su .com

Dopo anni di assenza, ilcapitolino-Lazio torna a disputarsi in serata. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 di domenica 5 gennaio, un evento che riporta al passato e segna una svolta, dato che l’ultimo match serale con il pubblico risale al 2 marzo 2019. L’edizione del 2021, giocata di notte, si era infatti svolta senza spettatori a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid.dial centro dell’attenzioneLa gestione dellaper un evento così atteso sarà definitadurante untecnico presieduto dal questore di, Roberto Massucci. Già oggi, però, il Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica ha ribadito l’importanza di questa occasione. La scelta condivisa di disputare la partita in notturna rappresenta, secondo le autorità, una sfida e un’opportunità per le due tifoserie, che sono chiamate a vivere l’evento in un clima di rispetto e legalità, lasciando spazio all’espressione pacifica e folkloristica del tifo.