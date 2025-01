Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, venerdì Juventus-Milan: stadio già sold out!

Leggi su Pianetamilan.it

Sale l'attesa a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' dellain programma dal 2 al 6 gennaio. Le due semifinali, come noto, saranno Inter-Atalanta e. Entrambe le partite si giocheranno alle 20:00 oraall'Al-Awwal Park; la prima domani, giovedì 2 gennaio e la seconda dopodomani,3 gennaio. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' nella sua versione online, perloè giàout! Stop, dunque, alla vendita dei biglietti. Il match tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri, appena passati dalla conduzione tecnica di Paulo Fonseca a quella di Sergio Conceicao, si giocherà pertanto in una buona cornice di pubblico. Raggiunta, infatti, la capienza massima di 25mila spettatori. LEGGI ANCHE: Calciomercato- Difensore, arriva Danilo? Possibile, a patto che .