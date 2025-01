Liberoquotidiano.it - "Asini!". Paulo Fonseca? Come lo ha salutato il Milan sui social | Guarda

Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore del. La dirigenza rossonera ha deciso di sollevare dall'incarico di tecnico dei Diavoli, dopo un avvio di stagione tra alti e bassi e dopo tutti i problemi con i due big della rosa: Theo Hernandez e Rafa Leao. L'ex Lille se ne è andato "da signore" -hanno notato alcuni tifosi -. Non ha protestato, ha ringraziato i supporter per il rispetto e l'affetto dimostratogli e ha sfoggiato uno splendido sorriso ai cronisti giunti aello per strappargli le ultime dichiarazioni da tecnico del. In tanti però si sono scagliati con la società. Il motivo? Ce ne sono tanti. In primis, per la latitanza mostrata in questi mesi. Nessuno infatti ha difesoquando i risultati sul campo non sorridevano ai rossoneri. Ma c'è anche qualcuno che è infuriato con Ibra e colleghi perè stato trattato l'ex Lille.