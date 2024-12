Lettera43.it - Zone rosse, i penalisti contrari: «Utilità dubbia e rischi per le libertà personali»

Leggi su Lettera43.it

Milano, Roma, Bologna, Napoli e non solo. In Italia le grandi città si preparano all’arrivo dellein vista della notte di Capodanno. Ogni città ha stabilito le sue norme per garantire la sicurezza nelle piazze e durante gli eventi e i concerti con cui si aprirà il 2025. Ma è davvero una regola utile, quella dell’istituzione delle? Secondo il presidente delle Camere Penali italiane, Francesco Petrelli, non è così. In un’intervista all’Ansa, infatti, ha espresso il parere deisecondo cui si tratta di «una iniziativa manifesto diper la sicurezza dei cittadini». E inoltre «a di determinare pericolose compressioni per i diritti didella persona in chiave securitaria».Francesco Petrelli (Imagoeconomica).Petrelli: «Così è militarizzazione del tessuto urbano»Nel suo intervento, Petrelli ha affermato: «La sicurezza delle città deve essere oggetto di tutela e di promozione ma le strategie adottate in materia devono sfuggire alla logica della pura comunicazione ed a sviluppi illiberali.