Un dolore che ti massacra nostro figlio era tra le stelle ma non riuscivamo a prenderlo | lo sfogo di Angelo Pintus

, il comico dalla risata contagiosa, si apre e mostra il suo lato più fragile e intimo. Ospite del podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli,ha raccontato il lungo e doloroso percorso che lo ha portato a diventare padre del piccolo Rafael, nato nel 2022. “Noi ci abbiamo provato per tre anni con degli alti e dei bassi che non si possono raccontare, se non li vivi non li capisci”, confessa. “È unche tidentro“. Un tema, quello della difficoltà ad avere figli, che il comico affronterà anche nel suo prossimo film, “Dove osano le cicogne”, in uscita nel 2025.sottolinea come il desiderio di unpossa mettere a dura prova una coppia. “Molte coppie scoppiano, soprattutto quando ci provi per tanti anni”, dice. “Noi ci eravamo promessi che se non ci fossimo riusciti, anche dopo la fecondazione assistita, saremmo andati avanti e non ci avremmo provato più, perché alla fine noi siamo una coppia, anche se non c’è un bambino“.