Quifinanza.it - Tariffario sanitario bloccato, oltre 3.000 cure gratuite rimandate. Cosa succede

Il debutto del nuovoper le prestazioni sanitarie specialistiche e protesiche è statosul filo di lana. Nel giorno fissato per la sua entrata in vigore, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha congelato tutto con una sospensione cautelativa. Il decreto, firmato dal Ministero della Salute il 25 novembre, avrebbe dovuto rivoluzionare le regole dal 30 dicembre. Ma un maxi-ricorso firmato da centinaia di strutture sanitarie accreditate e sostenuto dalle principali associazioni di categoria ha stoppato il piano.Il tallone d’Achille del provvedimentoI ricorrenti non hanno fatto sconti al decreto, accusandolo di superficialità. La critica principale si basa su una scarsa analisi delle condizioni economiche attuali, unite a metodologie discutibili. Gli avvocati Giuseppe Barone e Antonella Blasi, in prima linea per i ricorrenti, sono stati chiari: “Siamo convinti che il provvedimento violi i principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione”.