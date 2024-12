Napolipiu.com - Napoli capitale del turismo: superati 14 milioni di visitatori. Per il 2025 si punta a 18 milioni

Leggi su Napolipiu.com

del14di. Per ilsia 18">I dati dell’Osservatorio comunale mostrano una destagionalizzazione dei flussi turistici. Il Giubileo porterà ulteriori 4di pellegrini dalla.Il 2024 consacracome una delle capitali europee del. L’Osservatorio aldi Palazzo San Giacomo ha registrato oltre 14,5di, con una distribuzione degli arrivi che conferma la definitiva destagionalizzazione dei flussi turistici, caratteristica tipica delle grandi metropoli internazionali.I numeri fotografano una città in costante crescita: ogni mese, ad eccezione di febbraio, ha superato il milione di presenze. Teresa Armato, assessore aldel Comune, sottolinea un dato significativo: “è la prima meta preferita dai turisti che andranno in Vaticano per l’anno giubilare”.