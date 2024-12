Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Lechemia/Roger-Vasselin 5-2, Italia-Francia 2-0 United Cup in DIRETTA: avanti gli azzurri nel misto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Serveper il 1° set.30-0 Slicee smash.15-0 Chiudono a rete i francesi.5-2 Sotterra la volèe di rovescio.40-40 Largo il lob di rovescio di Sara.40-30 Entra a retedopo cheha tenuto lo scambio con il francese.30-30beffa a rete.30-15 Bene a rete.30-0 Facile intervento di.15-0 Chiude in tre tempi a rete.4-2 A zero.40-0 Prima vincene.30-0 Fuori il dritto di.15-0 Deliziosa volèe di.4-1 In un lampo!40-0 Chiudea rete.30-0 Servizio vincente.15-0 Prima vincente di Andrea.3-1 A zero les bleu.40-0 Chiude facilmente.30-0 Gran prima di.15-0 Non risponde di rovescio.3-0 Tiene a 15 la battuta Sara!40-15 Benea vincere la schermaglia a rete con