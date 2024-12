Liberoquotidiano.it - Fonseca, come si presenta in sala stampa prima dell'esonero: la scritta sulla maglietta scatena il delirio | Guarda

Una fine surreale, quasi comica quella di Pauloal Milan. Esonerato dopo 200 giorni in rossonero, l'allenatore portoghese ha scelto la sua ex squadra (il pari 1-1 contro la Roma) per uscire di scena. E l'epilogo è confusionario e convulsotutto il suo breve regno. Complice, va detto, una società che lo ha lasciato solo fin dal momentoa scelta, quasi un ripiego estivo dopo il brusco dietrofront su Lopetegui causa rivolta social dei tifosi. Dal patron Gerry Cardinale all'ad Giorgio Furlani, dai "capi" tecnici Ibrahimovic e Moncada (virgolette d'obbligo visti silenzi e omissioni), nessuno ci ha mai messo veramente la faccia per blindarlo. Il risultato è una somma di situazioni grottesche, la sensazione costante di essere "fuori controllo". Tutti: l'allenatore in primis, che ha spesso spiazzato anche i suoi con scelte tattiche, tecniche e disciplinari a volte quasi isteriche.