Santa Eucaristia come solenne apertura dell'Anno giubilare domenica 29 dicembre 2024 a Udine

Martedì 24, con unacelebrazione a San Pietro, Papa Francesco ha aperto il Giubileo 2025 a cui lo stesso Santo Padre ha voluto dare il tema «Pellegrini di speranza». L’evento, tuttavia, non riguarda solo la città eterna: nella bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit, Papa Francesco ha stabilito che «29, in tutte le cattedrali e concattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la». Anche nell’Arcidiocesi di, quindi, il 29si aprirà il tempo santocon una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Riccardo Lamba alle ore 16 in Cattedrale a. Alla celebrazione sono invitati – con una grande convocazione – tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i fedeli dell’Arcidiocesise.