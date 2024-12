Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, il mistero del telefono scomparso: l’ultima cella telefonica agganciata vicino a casa

Modena, 29 dicembre 2024 – Il suo, maè proprio quella di Vitriola,alla sua. Ecco perché tutti gli accertamenti si sono concentrati lì. Emerge un nuovo inquietante scenario dopo la scomparsa di Daniela. Nella sua abitazione gli inquirenti hanno trovato tutti i suoi effetti personali: soldi, documenti, libretti bancari ma non il suo. Eppure, secondo i dati ’captati’ dovrebbe essere lì. Unche era un compagno di vita, senza il quale Daniela non si è mai allontanata, seppur quello in suo possesso – ultimamente – appartenesse al 67enne Domenico Lanza. Parliamo dell’unico indagato al momento per la scomparsa della giovane: l’ipotesi di reato è quella di sequestro di persona. Ma il punto non è questo: Daniela, nel caso di allontanamento volontario, avrebbe sicuramente portato con sè il cellulare; invece l’ultimo ‘aggancio’ dellasarebbe avvenuto proprio a Vitriola.