Parola d’ordine | continuità Prima di ritorno a Mantova Mille tifosi da Reggio per sostenere i granata

. Dev’esserci lei in cima alla lista dei buoni propositi per il girone diche inizierà alle 15, con la trasferta al ‘Martelli’ di. ‘Non salgo con voi sulle montagne russe’ aveva risposto Viali ad un collega che parlava di certezze smarrite dopo la sconfitta con il Sudtirol, ma a distanza di tre mesi da quell’uscita un po’ ‘piccata’ anche il mister dovrà ammettere che è proprio la sua Reggiana ad aver acceso le luci dell’indecifrabile ‘luna park’. Flash a volte ammalianti come nei successi iniziali con Samp e Brescia o negli ultimi con Cremonese e Juve Stabia, altre volte invece deprimenti, come nei casi di Cosenza e Cittadella. Un diagramma imprevedibile che alimenta comprensibili incertezze nell’ambiente e neiche, nel giro di cinque giorni, hanno visto la loro ‘Regia’ umiliata da una squadra che non vinceva in casa da 11 mesi (3-1 al ‘Tombolato’) e poi l’hanno applaudita per l’autorevolezza con cui ha messo all’angolo una Juve Stabia che in trasferta non perdeva dal 21 settembre (3-0 a Modena).