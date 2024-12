Ilgiorno.it - Un nuovo paradigma per garantire crescita, ricchezza e ceto medio

Villois E voilà i saluti al 2024 e gli auspici per il 2025 seguono un’unica linea, ma con diversi paradigmi, tra incertezze e fragilità. Milano come da alcuni decenni a questa parte si differenzia in positivo per l’intero sistema socio-economico. L’anno che se ne va lascia poche cose da ricordare, molte da dimenticare che a livello internazionale sono determinate dai conflitti in continua, dalla difficolta per l’Occidente di rifornirsi di materie prime, dall’instabilità politica in buona parte d’Europa, con l’unica eccezione del nostro Paese che risulta essere l’unico con un Governo in sella e ben sostenuto dai sondaggi. A livello interno a dominare la scena socio-economica è l’accentuarsi della deindustrializzazione, dalla crisi dell’automotive all’aumento della povertà e al sostanzioso calo della capacità di spesa e dei consumi di quello che fu il primoper dare impulso alla qualità della vita economica, quello