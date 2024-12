Pianetamilan.it - Milan-Roma, le probabili formazioni: ritorna un big. Sorpresa sulla trequarti?

Leggi su Pianetamilan.it

Nella giornata di domani, domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, ao, sarà teatro del match tra ildi Paulo Fonseca e ladi Claudio Ranieri, valido per la 18^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le. I rossoneri sono reduci da un successo di misura contro il Verona, grazie ad un assist perfetto di Youssouf Fofana ricevuto e trasformato al meglio di Tijjani Reijnders. Al contrario la, nella scorsa uscita, ha convinto, strapazzando 5-0 il Parma in casa e mettendo a tacere, almeno temporaneamente, le critiche. Anche se queste non si placheranno mai data la stagione molto deludente dei giallorossi. Per entrambe il successo sembra essere l'unico risultato buono per il match di domani per rimanere aggrappate alla possibilità di giocarsi l'accesso in Champions League, in caso di clamorose cadute da parte delle dirette avversarie.