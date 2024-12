Ilrestodelcarlino.it - Laura sbanca l’Eredità: vince 87.500 euro su Rai 1

Forlì, 27 dicembre 2024 – Ben 87.500. È la bella somma conquistata daZecchini, cantante lirica castrocarese, da quattro puntate protagonista della trasmissione televisiva ‘’ su Rai 1. Questa sera la 26enne termale è riuscita ad accedere al gioco finale della ‘ghigliottina’ indovinando la parola “spirito”, saggiamente accostata alle cinque definizioni (povero, adatto, popolo, Natale e avventura). Già dall’esordio nel quiz show,aveva dimostrato di possedere un’ottima preparazione di base, capacità di ragionamento e innata simpatia. Uno ‘spirito’ che le ha permesso di essere adottata fin da subito dal conduttore Marco Liorni e dal pubblico degli studi romani della Rai. La sua è stata un’escalation: ogni sera è approdata al ‘triello’, fase del gioco che consente ai tre concorrenti rimasti in gioco di tornare in trasmissione nella puntata del giorno successivo; per due volte ammessa ai ‘cento secondi’, il penultimo step del format, quando aveva dovuto lasciare il passo alla campionessa uscente Francesca.