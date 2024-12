Campania, via libera allo stralcio funzionale del Piano Paesaggistico per Ischia

Leggi su Ildenaro.it

La giunta regionale campana ha adottato lodelRegionale per l’isola d’e, contestualmente, ildi Ricostruzione diper i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Si tratta di una prima anticipazione parziale delche è in via di ultimazione per l’intero territorio della regione. Ildi Ricostruzione disciplina gli interventi per la riparazione, il rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici e degli aggregati danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 2022, con valenza di riqualificazione territoriale e paesaggistica del patrimonio edilizio dell’isola. Prevede una serie di indicazioni che coordinano le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma e la delocalizzazione ove la ricostruzione sostitutiva in sito non sia consentita dal rispetto delle disposizioni di tutela antisismica.