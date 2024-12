Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Nessuna novità sul rinnovo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, anche se non la pensano tutti così, rimane uno dei fuoriclasse di questo Napoli. A mettere nell’ombra un po’ il georgiano le splendide prestazioni del sostituto. David Neres negli ultimi due match non ha fatto assolutamente rimpiangere Kvicha. In questi giorni, oltre alle voci di calciomercato, trovano spazio anche le notizie sui rinnovi di determinati calciatori. La società di De Laurentiis sta trattando i contratti del portiere Meret e del terzino sinistro Olivera. Sembra sia solo questione di tempo. Sicuramente a fare più notizia è ildell’attaccante georgiano.: “Importante il ritorno dicontro il Genoa”A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il giornalista georgiano Kakha: “Kvara è un elemento fondamentale per il Napoli ed è appena rientrato da un infortunio quindi bisogna dargli un po’ di tempo.