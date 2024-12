Pronosticipremium.com - Europa League, Ranieri tra ottavi e playoff: gli scenari per la Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Chiudere l’anno nel migliore dei modi possibile è il principale pensiero che circola dalle parti di Trigoria e tra i tifosi. Per poter salutare il 2024 con il sorriso bisognerà cercare la vittoria a San Siro con il Milan, il che permetterebbe di continuare la risalita in campionato, con lache dopo il Parma si è affacciata nella parte sinistra della classifica, anche se ancora distante dalle quelle posizioni a cui i giallorossi devono ambire. Tra gli obiettivi poi che bisognerà cercare di raggiungere nel 2025 c’è senza dubbio continuare il percorso in, per continuare la tradizione favorevole delle ultime stagioni in campo continentale. Arrivare il più in fondo possibile in quella che è la seconda competizione europea più importante deve essere nelle idee della, che nel recente passato ha dimostrato di avere il carattere e la qualità per togliersi delle soddisfazioni.