Lapresse.it - Marche, inaugurati all’ospedale di Senigallia un nuovo mammografo e ortopantomografo

nella struttura di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale ‘Principe di Piemonte’ a, strumentazioni di ultima generazione che permettono uno studio diagnostico più efficace e immagini radiografiche tridimensionali. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina con la partecipazione del vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, in presenza del sindaco Massimo Olivetti, di Benedetta Ruggeri direttore sanitario Ast Ancona, Massimo Mazzieri direttore socio sanitario Ast Ancona e Carla Spallacci Uosd Radiologia e diagnostica per immagini di. Le nuove attrezzature“I due nuovi macchinari che abbiamo inaugurato si inseriscono in un più ampio piano di potenziamento dell’Ospedale diche punta a garantire ai cittadini di questo territorio e, del suo bacino, la sanità di prossimità e un incremento delle prestazioni erogate – ha spiegato Saltamartini – Stiamo investendo in maniera importante in grandi apparecchiature sanitarie e grazie al nostro impegno oggi lesono tra le prime regioni italiane per i macchinari tecnologici più nuovi e all’avanguardia”.