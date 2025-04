Zonawrestling.net - AEW: Il contratto di Mariah May scadrà a Novembre, WWE per ora lontana

Le notizie dei giorni scorsi e di oggi sulla AEW si concentrano principalmente suMay.La wrestler inglese è al centro di voci di mercato che la vogliono vicina alla WWE, per sua volontà e la scadenza ravvicinata del. Ainfatti rimane solo un anno di, secondo i rumors; che è stato firmato a2023 e dovrebbe durare due anni.May starà in AEW almeno fino a2025Il primo a parlare oggi è stato Dave Meltzer, che ha affermato che ildiquest’estate e il sogno della ragazza è sempre stato quello, un giorno, di arrivare in WWE.Un report di PWInsider però riporta che ildiMay2025 e addirittura un’altra sua fonte afferma che in realtà la scadenza sia ancora più in là.Invece Fightful Select riporta che alcune persone in AEW credono che alla fineandrà in WWE, mentre altre affermano che lei userà tutto il suo potere di negoziazione per strappare unpiù alto.