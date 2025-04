Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude a punteggio pieno il Mondiale Divisione I Gruppo B

dell’ha fatto la storia! Le azzurre, infatti, hanno chiuso il proprio percorso nelB ae, addirittura, hanno completato le cinque partite senza subire nemmeno una rete.Le nostre portacolori, giova ricordarlo, già dal turno precedente, avevano staccato il pass per il ritorno dopo 6 anni nelA.Nella serata odierna all’Ice Bowl di Dumfries (Gran Bretagna)ha superato con un secco 4-0 le padrone di casa inglesi. La prima frazione sisuldi 1-0 grazie alla rete di Fantin in power-play al minuto 14:58. Il raddoppio arriva al 32:11 con Caumo che segna il 2-0, quindi centra anche il 3-0 al 35:10. Nel finale c’è tempo anche per il poker di Tutino che, in power-play, va a segno con il 4-0 al 45:25.