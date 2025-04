Calciomercato.it - Super plusvalenza per Milan: la Bundesliga punta Thiaw | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro del difensore tedesco. Il centrale può essere tra i primi calciatori a fare le valigie in estate: il punto della situazioneIn attesa della fumata bianca per Igli Tare, sempre più vicina dopo il summit a Roma, ilcontinua a pensare anche al futuro di diversi suoi calciatori.per: laCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itSono tanti, d’altronde, gli elementi che possono fare le valigie e lasciare il Diavolo in estate. Con il nuovo Direttore sportivo si inizierà a fare sul serio: prima bisognerà capire quale sarà l’allenatore dal quale ripartire, poi si dovranno risolvere tutti quei prestiti fatti nelle ultime due sessioni di calciomercato.Oggi c’è la certezza che Pierre Kalulu rimarrà alla Juventus. In estate non tornerà nemmeno Morata e verosimilmente Bennacer, ma per tutti gli altri c’è grande incertezza.