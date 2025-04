Notizieaudaci.it - Omicidio di Nada Cella, il fratello di Annalucia Cecere: ‘Può averla uccisa se è stata contraddetta’

Processo a Genova, colpo di scena con la testimonianza deldell’imputataUn colpo di scena a margine del processo per l’di Nadia, la giovane segretaria del commercialista Marco Soracconello studio nel lontano 1996 a Chiavari (Genova), un giallo mai risolto. Al dibattimento in corso a Genova contro, imputata per il delitto, martedì 15 aprile è stato sentito suoMaurizio, il quale, parlando fuori dall’aula con i giornalisti, ha detto:“Mia sorella può avere ucciso. Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante. Sequel giorno le ha risposto male, magari ha cominciato a colpirla”.‘È sempreirascibile‘Parole che vanno a sposare la tesi dell’accusa, secondo la quale l’omicida avrebbe ucciso per un raptus di gelosia