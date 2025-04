Rompipallone.it - Infortunio Maignan, l’esito degli esami: quante partite salta

Leggi su Rompipallone.it

L’di Mikeha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan: cosa è emerso daglie i tempi di recuperoMikee la grande paura: il portiere del Milan è stato protagonista di uno scontro di gioco terribile contro Jimenez durante il match contro l’Udinese. È uscito dal campo in barella dopo il duro colpo subito e si è beccato anche l’ovazione del pubblico avversario, un gesto che era intriso di paura per ciò che era avvenuto nell’area di rigore rossonera.A distanza di giorni, il quadro di salute del francese è decisamente più chiaro. Dopo i primi controlli da parte dello staff medico, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato tenuto sotto osservazione per diverse ore.Come stadopo il terribile scontro di UdineLa buona notizia, in questo momento la più importante, è chesta bene.