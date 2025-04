Pattinaggio azzurri in Giappone per la 9ª edizione dell’ISU World Team Trophy

Leggi su Sportface.it

La stagione deldi figura si avvicina al termine con l’ultimo appuntamento in calendario. Si vola a Tokyo () da giovedì 17 a domenica 20 aprile per la nona. Sotto i riflettori del Metropolitan Gymnasium di Tokyo, andrà in scena la una rassegna di scena biennale riservata alle migliori sei nazioni del mondo, selezionate sulla base del ranking dell’annata appena trascorsa (Italia è terza con un bottino di 6.195 punti). Il prestigioso appuntamento sarà anche un importante banco di prova sulla strada che conduce ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con ilevent a squadre miste che (introdotto a Sochi 2014) sarà protagonista della prossima rassegna a cinque cerchi. La Nazionale italiana si giocherà il podio con gli Stati Uniti, i padroni di casa del, la Francia, il Canada e la Georgia.