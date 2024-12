Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, tentativo per Pellegrini: Raspadori la chiave

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilguarda alper rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Gli azzurri sono attualmente secondi in campionato, alle spalle dell’Atalanta, e puntano a puntellare la rosa per riprendersi la vetta della classifica e staccare le contendenti. Conte vorrebbe più qualità, soprattutto sulla trequarti, dove le opzioni non sono tantissime. Nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni di Lorenzo, che dall’arrivo di Ranieri sulla panchina della Roma non ha più trovato tantissimo spazio e che potrebbe quindi salutare la capitale durante ilinvernale., Conte vuole: scambio conCresce l’attesa per conoscere le mosse didel. Conte vorrebbe diversi innesti per aumentare la qualità della rosa, soprattutto in un reparto importante come il centrocampo.