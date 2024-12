Pianetamilan.it - Ravezzani: “La filosofia di Cardinale parla solo di come guadagnare col Milan”

Leggi su Pianetamilan.it

Fabioha commentato attraverso il proprio profilo X le dichiarazioni rilasciate in giornata dal proprietario del, Gerry, contenute nel documento della Harvard Business School. Le parole di, incentrate sule sul modello economico del club, non hanno convinto, che ha espresso delle critiche dirette allaimprenditoriale del patron rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ildiin sintesi: pagare meno i calciatori, arrivare in zona Championsvero traguardo, non cercare ossessivamente di vincere. Se una stagione va male, l'importante è comunque. Un messaggio per chi cerca soci che voglionoredditività." "Quandosostiene che quasi tutti i presidenti spendono molto perché pensano di vincere molto, dimentica che il calcio è pieno di dirigenti bravi che spendono poco per vincere tanto.