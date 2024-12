Tpi.it - Donald Trump vuole il controllo della Groenlandia e del Canale di Panama

Il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha chiarito negli ultimi giorni i suoi progetti di espansione territoriale, sottolineando sia le preoccupazioni di sicurezza che gli interessi commerciali che potrebbero spingere l’America a riprendere ildeldie a governare la, due dichiarazioni che non sono affatto piaciute ai rispettivi governi dell’istmo eDanimarca.Non è la prima volta che il magnate newyorkese si lancia in affermazioni simili. Già durante il suo primo mandato infatti, nel 2019, l’allora presidente Usa propose di acquistare il territorio autonomo danese, scatenando la dura reazione delle autorità locali epopolazione isolana. Ma anche quest’anno hanno fatto discutere le sue boutade provocatorie contro il Canada, che dovrebbe diventare il “51esimo Stato” degli Usa secondo, che si è più volte riferito al premier di Ottawa come al “governatore Justin Trudeau”.