Dalla cava abbandonata al camping. Comfort e avventura alla Verna

Il territorio di Chiusi dellasempre più vocato al turismo e anche con proposte innovative. E’ stato inaugurato a Lappola il primo glamping in Casentino. Una nuova formula turistica (glamour einsieme) che vuole unire. A far nascere questa struttura innovativa che risponde alle esigenze del turismo esperienziale, è stato Walter Malagnino, un romano conquistato dalle bellezze del Casentino e dal laghetto della Lappola. Un’oasi che sorge nell’exdismessa e, riqualificata graziecollaborazione del Comune. Un progetto decollato con la stipula di una convenzione per un centro di orientamento turistico con fruizione pubblica. "Cercavo un luogo di pace - dice il proprietario del glamping Malagnino - lontanocittà, un luogo dei sogni dove poter realizzare una struttura in cui ognuno potesse beneficiare delle bellezze naturali in completo relax.