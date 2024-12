Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, che bello il poker di Natale. Cremona ko. E ora la Fortitudo

Carpegna Prosciutto 92 Ferraroni 81 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic, Cornis, Stazi, Maretto 4, Imbrò 15, De Laurentiis 6, King 18, Bucarelli 4, Lombardi 7, Zanotti 8, Ahmad 30. All. Leka. FERRARONI JUVI: Zampogna 4, Brown 24, Bertetti 2, Polanco 14, La Torre 3, Barbante 5, Caporaso ne, Tortù 9, Massone 6, Bruni ne, Morgillo 8, Giombini 4. All. Bechi. Arbitri: Wassermann, Tallon e Barbieri. Note – Parziali: 22-18, 47-44, 76-65. Tiri liberi: Pesaro 18/22,9/12. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/22,6/27. Rimbalzi: Pesaro 32,36. Antisportivi a Bertetti, Zampogna e Ahmad. Fallo tecnico a Bechi. Spettatori: 4.183. Lacala il. Mette sotto anche, comunque apprezzabile per la faccia tosta, e aspetta lacon la tifoseria, tornata a credere in questa squadra, già in ebollizione.