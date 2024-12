Metropolitanmagazine.it - Trump rivuole il Canale di Panama

In varie occasioni negli ultimi giorni il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha accusatodi applicare delle tariffe eccessive alle navi statunitensi che transitano attraverso ile ha minacciato di riprenderne il controllo. I commenti dihanno causato una dura reazione da parte del presidente diJosé Raúl Mulino, ma nella pratica non c’è davvero nessuna possibilità che gli Stati Uniti possano riprendere il controllo del, che costruirono più di un secolo fa.ha criticato le tariffe di transito imposte alle navi statunitensi che utilizzano il«soprattutto considerando la straordinaria generosità concessa adagli Stati Uniti». Ha detto che «quando il presidente Jimmy Carter lo ha stupidamente ceduto, per un dollaro, spettava esclusivamente agestirlo, non alla Cina o a chiunque altro», insinuando poi che ilpossa finire «in cattive mani».