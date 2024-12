Natale a Cinecittà World | 25 dicembre apertura gratuita per Giubileo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 dic. (askanews) –apre il giorno difondendo in un connubio originale fede e divertimento, magia e tradizione. Dopo l’della porta santa, il 25, il parco divertimenti di Roma dà il benvenuto ufficiale alcon la Santa Messa celebrata all’interno del parco e spalanca le sue porte a tutti, con un dono speciale per i pellegrini in visita a Roma e le famiglie meno fortunate: l’ingresso sarà totalmente gratuito. “Siamo l’unico parco divertimenti in Italia che apre il giorno di– spiega Stefano Cigarini, Amministratore delegato– Vogliamo fare un regalo ai pellegrini che visitano Roma e a tutte quelle famiglie che, solitamente, non possono permettersi il biglietto d’ingresso: il 25regaliamo un po’ di felicità ai bambini e non solo, offrendo una giornata di emozioni, giochi e divertimento”.