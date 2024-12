Formiche.net - Il pasticciaccio italiano per il governo con o senza referendum. Scrive Sisci

L’assoluzione del leader della Lega Matteo Salvini nel recente processo di Palermo è una vittoria per lui ma apre interrogativi importanti sulle sorti della Lega e del. Infatti, la sentenza rafforza Salvini nel momento in cui almeno tre governatori leghisti, in Lombardia Attilio Fontana, in Veneto Luca Zaia e in Friuli Massimiliano Fedriga, potevano pensare di sbarazzarsi dell’ingombrante capo e indirizzare l’organizzazione su spazi diversi.Incombe sulla Lega e sulla lotteria della legge sull’autonomia differenziata. La legge, pur “depotenziata” e cambiata rischia di essere vagliata da una marzo-aprile dell’anno prossimo. Se ilabroga la legge ilintero è azzoppato; se ilnon la abroga (perché ad esempio non si raggiunge il quorum) le forze centrifughe delle regioni ricevono un incoraggiamento politico importante.