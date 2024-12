Lanotiziagiornale.it - Fine guerra mai, arriva il decimo pacchetto di armi all’Ucraina

ildi aiuti militari italiani, il quarto firmato dal governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che contiene “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”. Il supporto italiano al Paese invaso quasi tre anni fa dai russi prosegue, dunque, a suon diin attesa della svolta annunciata dal prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Continueremo nel nostro convinto sostegno alla legittima difesa dell’Ucraina”, ha affermato qualche giorno fa la premier Giorgia Meloni.L’Italia, le ha fatto ecco il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “è al fianco di Kiev nell’impegno a 360 gradi per una pace giusta, che non può essere la resa Ucraina”.