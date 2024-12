Quotidiano.net - Cari amici sportivi saranno feste super

Lo smartwatch che punta al fashion Lily 2 Active è lo smartwatch più piccolo della linea di Garmin. Ogni modello della gamma presenta anche una piccola cassa in metallo, un cinturino in silicone e una lente con motivo esclusivo. Oltre al GPS integrato, vanta tutte le funzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dei propri allenamenti e contiene app integrate per tennis, pickleball, ciclismo indoor e golf. Inoltre, la funzione Garmin Coach mette a disposizione piani proposti da allenatori esperti. Leggerezza e resistenza al freddo La giacca per sci alpinismo della linea Swisswool Piz Boé di Ortovox ha il suo punto di forza nella lana svizzera da 60 g/m², per un rapporto peso-isolamento ideale nelle giornate fredde. L’esterno, fatto di Pertex Quantum, resiste all’acqua, al vento e agli elementi esterni, mentre gli inserti elasticizzati Merino Airsolation garantiscono libertà di movimento.