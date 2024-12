Anteprima24.it - Vittorio Fucci (Lega), assoluzione di Salvini: “Conferma quanto ho sempre detto”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’ esito del processo dell’ amico vice- premier Matteonon fa altro cherehocreduto e sostenuto fin dall’ inizio: l’ innocenza diper l’ insussistenza del fatto. Si tratta di una sentenza storica, perché rappresenta una vera e propria iniezione di fiducia nella giustizia in un momento non facile per la Repubblica rispetto al rapporto tra i vari poteri dello Stato. Questo esito testimonia che nel nostro Paese, nonostante vicende giudiziarie che hanno rappresentato momenti bui per la vita della Repubblica (vedasi ad esempio la vicenda Tortora), l’ impianto prevalente della magistratura è equidistante dall’ ideologie e libero da idee preconcette. Questa sentenza fa onore allo spirito con cui i padri costituenti concepirono la Costituzione repubblicana: un paese libero con una magistratura libera da qualsiasi condizionamento.