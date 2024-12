Ricoverato in ospedale Amici 24 paura per l’allievo | cosa è successo e come sta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutta tegola susarà assente nella puntata di domenica 22 dicembre. Stiamo parlando di Luk3 che nel corso delle settimane si è fatto apprezzare dal pubblico nonostante – o forse proprio per questo – il suo talento sia stato messo più volte in discussione. Memorabile la discussione con Anna Pettinelli che lo ha messo in sfida – doppia – con un faccia a faccia che resterà nella storia del programma.Già un paio di giorni fa, quando la puntata è stata registrata, si è saputo che Luk3 sarebbe stato assente. Inizialmente il motivo dell’assenza non è stato spiegato e così si sono diffuse diverse supposizioni e ipotesi. Addirittura c’è stato chi ha chiesto informazioni anche al fratello di Luk3, Davide, ma non è arrivata nessuna risposta. A svelareci ha pensato Novella2000.