La Principessa Ariane dei Paesi Bassi compie 18 anni | i ritratti su Instagram

Principessa Ariane dei Paesi Bassi, compie 18 anni. Per l'occasione sono stati rilasciati dei nuovi ritratti ufficiali della Principessa, che cresce in bellezza.La Principessa Ariane dei Paesi Bassi compie 18 anniNata il 10 aprile 2007, Ariane Wilhelmina Maxima Agnes è la Principessa dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau e terza in linea di successione al trono olandese. Rispetto alle sorelle Amalia, l'erede al trono, e Alexia, la più giovane delle figlie di Maxima e Willem-Alexander d'Olanda ha vissuto una vita molto più discreta e più lontana dagli eventi istituzionali, a cui le sorelle più grandi invece partecipano già da qualche tempo.In occasione del compimento dei suoi 18 anni la Famiglia Reale ha pubblicato sull'account Instagram ufficiale dei nuovi ritratti della giovane Principessa, che cresce in bellezza.

