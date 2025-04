Belen Rodriguez e il trattamento endovena Nad che ringiovanisce | ecco di cosa si tratta

Rodriguez si mostra sui social in poltrona con una flebo ma sta benissimo e anzi, è più bella e in forma che mai. cosa sta facendo lo spiega lei stessa in una story Instagram, e si tratta di un trattamento beauty. Rodriguez è dal dottor Michele Bonaccorso e la sostanza iniettata si chiama nicotinammide adenina dinucleotide (Nad): "Alcuni benefici del Nad includono: miglioramento dell'energia cellulare, supporto alla riparazione del Dna, promozione della rigenerazione cellulare, rallentamento dei segni dell'invecchiamento, miglioramento della lucidità mentale, della concentrazione e della memoria, miglioramento della sindrome da affaticamento cronico, miglioramento del funzionamento del sistema immunitario, protezione del fegato dagli effetti dell'alcol". Oltre alla via endovenosa, il Nad può essere assunto anche attraverso integratori in forma di capsule, compresse o polveri.

